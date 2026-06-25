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Costa do Marfim vence Curaçao (2-0) e avança em 2º aos 16-avos da Copa

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/06/2026 19:40

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A Costa do Marfim se classificou para os 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 graças a uma vitória por 2 a 0 sobre Curaçao nesta quinta-feira (25), na Filadélfia, enquanto o Equador também avançou após surpreender a Alemanha (2-1) e garantir uma vaga como um dos melhores terceiros colocados.

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Com dois gols de Nicolas Pépé (7' e 64') os marfinenses terminaram em segundo lugar no Grupo E, com 6 pontos, e vão enfrentar a França ou a Noruega valendo uma vaga nas oitavas de final. 

Esta é a primeira vez que os 'Elefantes' se classificam para a fase de mata-mata de um Mundial. 

A Alemanha, também com 6 pontos, já havia entrado em campo nesta quinta-feira com o primeiro lugar garantido. 

O Equador chegou aos 4 pontos e Curaçao, em 4º lugar com apenas um ponto, foi eliminado. 

No Lincoln Financial Field, Nicolas Pépé, atacante do Villarreal, aproveitou uma falha defensiva para marcar o primeiro gol com um toque preciso de calcanhar, enquanto o segundo saiu de um chute também de pé esquerdo no canto oposto. 

A Costa do Marfim havia participado anteriormente das Copas do Mundo de 2006 (Alemanha), 2010 (África do Sul) e 2014 (Brasil), sem conseguir avançar da fase de grupos em nenhuma dessas ocasiões.

Escalações:

Curaçao: Eloy Room - Joshua Brenet, Jurien Gaari (Gervane Kastaneer, 77'), Sherel Floranus, Armando Obispo, Deveron Fonville (Tyrese Noslin, 77') - Juninho Bacuna, Livano Comenencia (Jeremy Antonisse, 61'), Leandro Bacuna, Tahith Chong - Juergen Locadia. Técnico: Dick Advocaat.    

Costa do Marfim: Yahia Fofana - Ousmane Diomande, Odilon Kossounou, Christopher Operi, Guela Doue - Franck Kessie (Jean Michael Seri, 77'), Ibrahim Sangare, Yan Diomande (Bazoumana Toure, 67'), Amad Diallo (Christ Inao Oulai, 46') - Nicolas Pepe (Elye Wahi, 67') e Bonny (Oumar Diakite, 67'). Técnico: Emerse Faé

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