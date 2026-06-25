Sete pessoas detidas por ataque contra sinagoga na Bélgica

Sete pessoas foram presas nesta quinta-feira (25) por envolvimento no ataque contra uma sinagoga na Bélgica, ocorrido em março, pouco depois do início da guerra contra o Irã por parte dos Estados Unidos e de Israel, anunciou a Procuradoria Federal.

Em 9 de março, um artefato explosivo destruiu os vidros e a porta principal da Grande Sinagoga de Liège, no leste do país. O ataque, que não deixou feridos, foi classificado pelo governo belga como "um ato antissemita abjeto".

Sete suspeitos, cujos nomes não foram divulgados, foram presos nesta quinta-feira durante uma série de buscas realizadas no âmbito da investigação conduzida por um juiz belga especializado em casos de terrorismo.

A Procuradoria Federal recusou-se a informar onde as operações policiais foram realizadas. "Nesta fase, e no interesse da investigação, não é possível divulgar mais informações", afirmou o órgão.

O órgão também não forneceu detalhes adicionais sobre os locais das operações. "Nesta fase e no interesse da investigação, nenhuma informação complementar pode ser comunicada", declarou.

Alguns dias após o ataque em Liège, ocorreram pelo menos outros dois atos criminosos semelhantes contra locais ligados à comunidade judaica no vizinho Países Baixos, entre eles uma escola judaica em Amsterdã.

Até o momento, nenhuma ligação oficial foi estabelecida entre esses episódios.

Entretanto, em diversos casos, circularam nas redes sociais vídeos reivindicando os ataques, divulgados por grupos identificados como pró-Irã.

Dois dias após o atentado em Liège, a Procuradoria Federal informou que estava analisando um vídeo possivelmente gravado por jihadistas, no qual era reivindicada a autoria da explosão.

A guerra no Oriente Médio teve início em 28 de fevereiro, com bombardeios realizados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã, provocando, em resposta, múltiplos lançamentos de mísseis e drones a partir de Teerã contra países do Golfo. O conflito já causou milhares de mortes, principalmente no Irã e no Líbano.

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