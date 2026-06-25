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Clube histórico da Alemanha, 1860 Munique está à beira da falência

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Repórter
25/06/2026 18:53

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O histórico clube alemão TSV 1860 Munique, antigo rival do Bayern de Munique na capital bávara, mas agora rebaixado para a quarta divisão, está à beira da falência e, na quinta-feira (25), iniciou o processo para declarar sua insolvência.

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Em comunicado, a entidade anunciou a nomeação de um administrador para gerir este procedimento, que visa "obter o mais rapidamente possível uma visão global para examinar e empreender as próximas etapas com a diretoria".

O 1860 Munique, único clube da cidade a participar da primeira edição da Bundesliga (1963/1964), foi campeão alemão na temporada de 1965/1966.

Sua última participação na primeira divisão foi na temporada 2003/2004. Desde então, começou um declínio irreversível, afetado por sérios problemas financeiros.

Na última temporada, a equipe terminou em oitavo na terceira divisão, mas sofreu um rebaixamento administrativo devido à falta de liquidez para a quarta divisão do futebol alemão, que é semiprofissional.

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dwi/cpb/bm/dr/ag/cb/yr

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