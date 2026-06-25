Petróleo fecha em alta com as atenções em Ormuz

Após caírem aos níveis registrados antes da guerra no Oriente Médio, os preços do petróleo voltaram a subir nesta quinta-feira (25), enquanto o mercado continuava acompanhando de perto a situação no estreito de Ormuz.

O preço do petróleo Brent, referência mundial, para entrega em agosto, subiu 2,06%, encerrando o dia em 72,26 dólares por barril.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), também para entrega em agosto, avançou 2,25%, fechando em 71,92 dólares por barril.

Os analistas interpretaram esse movimento como uma recuperação técnica após as fortes quedas registradas nos dias anteriores, em um contexto de redução das tensões no Oriente Médio e de reabertura gradual do Estreito de Ormuz.

No entanto, a alta também reflete a persistente incerteza do mercado. Os operadores não ignoraram que "um navio cargueiro foi atacado no Estreito de Ormuz", destacaram analistas da Briefing.com, que atribuíram o ataque ao Irã.

A agência britânica de segurança marítima UKMTO informou nesta quinta-feira que um navio foi danificado por um projétil de origem desconhecida.

O incidente ocorreu após mais de uma semana de relativa calma no estreito, depois que Teerã e Washington suspenderam os bloqueios impostos por ambas as partes como parte do memorando de entendimento firmado para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

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