Fifa abre portas para participação da Rússia em competição juvenil

Mais de quatro anos após o início da invasão russa na Ucrânia, a Rússia recebeu, pela primeira vez, a autorização para retomar sua participação em uma competição juvenil organizada pela Fifa, segundo um comunicado divulgado nesta quinta-feira (25).

O órgão máximo do futebol mundial anunciou que o novo Festival Sub-15, que será realizado no Azerbaijão de 22 a 31 de outubro, estará aberto a "todas as associações-membro da Fifa".

Embora as seleções russas e seus clubes estivessem vetadas de disputar competições internacionais desde 2022, por decisão conjunta da Fifa e da Uefa, a federação russa, por sua vez, nunca foi suspensa.

Este torneio "está aberto a todas as associações-membro da Fifa", confirmou um porta-voz da entidade à AFP, sem mencionar diretamente uma participação da Rússia, indicando que o formato da competição e os detalhes sobre os participantes serão especificados posteriormente.

Essa decisão é "um passo importante para o retorno das equipes russas ao esporte internacional", celebrou o ministro russo dos Esportes, Mikhail Degtiariov, em um comunicado em suas redes sociais, expressando a esperança de que seja "um primeiro passo rumo ao retorno completo" das equipes e seleções russas às competições internacionais.

Esta readmissão faz parte do retorno progressivo dos atletas russos e bielorrussos, sancionados desde 2022: em maio, o Comitê Olímpico Internacional (COI) recomendou a suspensão das restrições impostas aos atletas bielorrussos, que poderão competir com hino e bandeira e voltar às modalidades coletivas, ao mesmo tempo em que recomendou manter as que afetam os russos.

Após terem sido excluídos em fevereiro de 2022, os russos foram readmitidos sob bandeira neutra em março de 2023 sob certas condições: limitar-se às provas individuais, não ter apoiado ativamente a guerra na Ucrânia e não estar contratados pelo Exército nem pelos serviços de segurança.

No entanto, várias federações internacionais se distanciaram das recomendações do COI, permitindo tanto aos russos como aos bielorrussos recuperar suas cores e seu hino, como na ginástica, no judô e na natação.

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