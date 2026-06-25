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Explosões são ouvidas em Kiev em meio a alerta de defesa antiaérea

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AFP
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Repórter
25/06/2026 16:42

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Explosões ecoaram em Kiev na noite desta quinta-feira (25), informaram jornalistas da AFP, poucos minutos depois de autoridades militares e municipais alertarem que mísseis russos estavam se dirigindo à capital ucraniana.

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O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, informou em sua conta no Telegram que as defesas antiaéreas estavam em ação e pediu que os moradores procurassem abrigo.

Em outra mensagem, anunciou que "destroços de mísseis" russos haviam caído no distrito de Darnytskyi, no sudeste de Kiev, e que os serviços de emergência estavam se deslocando para o local.

Mais cedo, o chefe da administração militar da capital, Tymur Tkachenko, havia afirmado que a Rússia lançou "mísseis balísticos" contra Kiev.

Jornalistas da AFP observaram no céu da capital os rastros deixados pelos mísseis da defesa antiaérea e ouviram as explosões provocadas durante a interceptação dos projéteis.

Trata-se de um horário incomum para um ataque aéreo do Exército russo, que normalmente realiza esse tipo de ofensiva durante a noite.

Desde o início da invasão em 2022, a Rússia tem lançado ataques com drones e mísseis contra a Ucrânia praticamente todas as noites.

Ao longo do último ano, Kiev tem sido um alvo frequente dos ataques russos, que mataram civis e danificaram monumentos históricos da capital.

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bur/liu/ad/mar/am

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