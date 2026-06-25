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Francesa Stéphanie Frappart é nomeada responsável por arbitragem da Uefa

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Repórter
25/06/2026 16:30

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A árbitra francesa Stéphanie Frappart foi designada a nova responsável pela arbitragem da Uefa, anunciou o órgão que dirige o futebol europeu em um comunicado nesta quinta-feira (25).

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No Comitê de Arbitragem da Uefa, a francesa de 42 anos contribuirá, principalmente, com "o desenvolvimento estratégico da arbitragem na Europa", a "designação de árbitros" para as competições europeias e o "controle de atuações" dos juízes.

Este órgão, presidido pelo italiano Roberto Rosetti, conta com outros quatro membros. Frappart substitui no cargo a tcheca Dagmar Damkova.

Stéphanie Frappart, árbitra internacional desde 2010, apitou mais de 100 partidas em competições da Uefa e foi a primeira mulher a comandar um jogo da Ligue 1, em 2019.

Também foi a primeira árbitra a atuar na Supercopa da Europa (2019), em uma partida da Liga dos Campeões (dezembro de 2020) e na fase final da Copa do Mundo do Catar 2022.

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obo/chc/dr/ag/yr/am

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