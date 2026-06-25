Uruguai e Espanha brigam por classificação na Copa em um disputado Grupo H

Em um grupo H com quase tudo ainda em aberto, a renascida Espanha e um Uruguai em situação delicada se enfrentam em Guadalajara às 21h00 de sexta-feira (26), um duelo entre campeãs considerado um dos destaques da primeira fase da Copa do Mundo de 2026.

Campeão do mundo em 1930 e 1950, o Uruguai está no segundo lugar do Grupo H, com dois pontos, mesmo número de Cabo Verde, enquanto a Espanha, vencedora em 2010, é a primeira colocada, com quatro. A Arábia Saudita, que enfrenta Cabo Verde em Houston no mesmo horário fecha o grupo com um ponto.

Seus dois empates em Miami (1 a 1 contra a Arábia Saudita e 2 a 2 contra Cabo Verde) obrigam a 'Celeste' a ir com tudo para cima da seleção espanhola.

A equipe de Marcelo Bielsa precisa de uma vitória contra uma 'Roja' que não perde no tempo regulamentar há 33 partidas. Desde o empate em 2 a 2 na Copa do Mundo do Brasil de 1950, Espanha e Uruguai se enfrentaram dez vezes — entre jogos oficiais e amistosos —, com um saldo de cinco vitórias para os espanhóis e cinco empates.

Na Flórida, o Uruguai alternou, em suas duas partidas, momentos de grandes atuações com quedas de rendimento que lhe custaram quatro pontos contra adversários teoricamente inferiores.

A 'Roja', sem ritmo no inesperado 0 a 0 contra Cabo Verde e em modo acelerado diante da Arábia Saudita (4 a 0), está virtualmente classificada para os 16-avos de final e joga pela primeira posição.

- O progresso de Yamal -

Em um planejamento de longo prazo, com os olhos voltados para as fases finais, o técnico espanhol Luis de la Fuente aproveitou estes primeiros jogos para dar ritmo a várias peças-chave que voltam de lesão, especialmente Lamine Yamal.

O craque de 18 anos jogou 25 minutos na primeira partida e 45, com seu primeiro gol em Copas do Mundo, na segunda, de modo que no Estádio Guadalajara continuaria sua progressão com cerca de uma hora em campo.

"Só com o caos que ele gera no adversário, você já pode sair beneficiado", resumiu sobre seu companheiro Mikel Oyarzabal, autor de dois gols em três minutos contra a Arábia Saudita.

Após duas partidas contra times que se limitaram a defender, o panorama da partida no Estádio Guadalajara será completamente diferente: um confronto aberto contra um time corajoso, com o selo de Bielsa.

"Parece que aqueles que se fecham atrás nos complicam mais... Mas já estamos há 33 jogos sem perder, já jogaram contra nós de todas as maneiras e, se estivermos em um bom dia, é muito difícil nos vencer", disse o zagueiro Aymeric Laporte.

O Uruguai precisa "dar tudo de si" contra a Espanha, declarou o atacante Agustín Canobbio.

- Adaptação rápida -

Entre as dúvidas de Bielsa está a posição de centroavante, com Federico Viñas ameaçado por Darwin Núñez, cuja velocidade e potência podem lhe garantir uma vaga no time titular para tentar surpreender a Espanha.

Mais atrás, o capitão Federico Valverde, irritado com a irregularidade de seus companheiros e em busca de seu primeiro gol no torneio.

Ambas as seleções disputaram as duas primeiras partidas no mesmo estádio, a Espanha em Atlanta e o Uruguai em Miami. Agora, preparam-se para jogar em Guadalajara e seus 1.500 metros acima do nível do mar, o que exige uma adaptação rápida.

A Espanha viajou de sua base em Chattanooga (Tennessee), a 200 metros acima do nível do mar, enquanto o Uruguai está concentrado em Playa del Carmen, no Caribe mexicano, à beira da praia.

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