Mbappé vs Haaland, o duelo entre artilheiros na Copa do Mundo

O presente e o futuro do futebol, entre os três maiores artilheiros da Copa do Mundo e figuras de destaque de suas seleções: Kylian Mbappé e Erling Haaland se enfrentam nesta sexta-feira (26), nos arredores de Boston, para disputar a liderança do Grupo I.

Será o primeiro grande duelo entre artilheiros desde o início desta edição da competição, recheada de gols de seus grandes astros, começando pelos cinco gols que coroaram Lionel Messi como o maior artilheiro da história do Mundial, com 18 gols.

A disputa entre França e Noruega, duas equipes que chegam ao fim da primeira fase com a classificação para os 16-avos de final garantida, também terá mini-duelos em Foxborough, Massachusetts: a caça a Messi como artilheiro na América do Norte, a perseguição de Mbappé ao camisa 10 argentino na tabela da artilharia de todas as Copas e a insaciabilidade de Haaland em seu primeiro Mundial.

O capitão francês, de 27 anos, autor de quatro gols nos Estados Unidos, já disse que sua luta não é uma corrida pela artilharia com Messi, mas sim a batalha dos 'Bleus' para conquistar a terceira estrela.

"Se eu quiser ficar reparando no que o Leo faz, vou ter que fazer ainda mais. Eu não olho absolutamente nada do que ele faz. Só penso em ajudar minha equipe", afirmou depois de marcar seu segundo gol na vitória sobre o Iraque por 3 a 0 na segunda-feira, na Filadélfia.

- Solidariedade com Deschamps -

Após uma temporada sem títulos no Real Madrid, Mbappé vem exibindo um nível avassalador na Copa do Mundo, onde estreou com dois gols contra Senegal (3 a 1) em East Rutherford, Nova Jersey, e repetiu o feito no jogo seguinte.

Esta campanha fez a estrela merengue igualar os 16 gols do alemão Miroslav Klose, relegado por Messi ao segundo degrau da artilharia em Copas, e se tornou o maior artilheiro da França (60 gols), após desbancar Olivier Giroud.

Seu início atuando como centroavante na competição que o consolidou como estrela mundial esbarra em um imprevisto: a ausência de Didier Deschamps no Gillette Stadium.

O técnico francês voltou ao país na terça-feira devido à morte de sua mãe. Seu auxiliar Guy Stéphan comandará os vice-campeões do mundo e grandes candidatos ao título na América do Norte.

"Nossos pensamentos estão com nosso treinador e com toda a sua família. Eles não estão sozinhos", escreveu Mbappé, artilheiro da LaLiga (25 gols), nas redes sociais.

A titularidade do capitão não é certa no duelo entre os donos das vagas diretas do Grupo I. Stéphan pode optar por poupá-lo de olho no mata-mata.

Com campanha perfeita, as duas seleções vão atrás do primeiro lugar para ter, em princípio, um adversário mais fácil na próxima fase.

- Orgulho viking -

Também não está confirmada a presença de Erling Haaland, autor de quatro gols na primeira participação da Noruega em uma Copa do Mundo em 28 anos.

O artilheiro do Campeonato Inglês pelo Manchester City (27 gols) divide com Mbappé e Vinícius Júnior a segunda posição na artilharia da edição.

"Haverá mudanças contra a França", anunciou o técnico norueguês, Stale Solbakken, após a classificação de sua equipe diante de Senegal (3 a 2), na segunda-feira, com dois gols do camisa 9. Antes, Haaland havia balançado o gol duas vezes contra o Iraque (4 a 1).

"Nosso estado físico ao fim da partida de hoje mostra que outros jogadores precisam ter a sua oportunidade", acrescentou.

Apesar do aviso de Solbakken, para a maioria é difícil imaginar que o principal astro viking queira perder a chance de ampliar sua impressionante marca de 59 gols em 52 jogos pela seleção.

Mas o centroavante de 25 anos minimizou o confronto com os franceses. "Sinceramente, agora me importa bem pouco essa partida", confessou à Fox Sports. "Conseguimos a classificação, o que é incrível. É provável que os franceses nos derrotem. Eles certamente vão conquistar o torneio", completou.

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