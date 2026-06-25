Apple aumenta preços de produtos por alta dos custos de chips devido à IA

A Apple aumentou nesta quinta-feira (25) os preços de vários de seus produtos, como computadores Mac e tablets iPad, porque os custos dos chips de memória dispararam devido à forte demanda por esses componentes para centros de dados de inteligência artificial.

Os reajustes nos Estados Unidos, já aplicados na loja online da empresa de Cupertino, chegam a superar 50% no caso da Apple TV.

O modelo básico do MacBook Pro de 14 polegadas passa de 1.700 dólares (R$ 8.796) para 2.000 dólares (R$ 10.348); o iPad Air, de 600 dólares (R$ 3.104) para 750 dólares (R$ 3.881); e a Apple TV, de 130 dólares (R$ 672) para 200 dólares (R$ 1.035).

O diretor-geral da companhia, Tim Cook, já havia advertido que teria de adotar essa medida devido ao forte aumento no preço dos componentes.

O iPhone, principal fonte de receita do grupo, não foi afetado por enquanto.

"A rápida expansão dos centros de dados de IA provocou um aumento extraordinário da demanda por memória e armazenamento", afirmou um porta-voz da Apple.

A empresa afirma que "nunca tinha visto o preço de um componente subir tanto e tão rápido".

Na Bolsa de Nova York, as ações da empresa da maçã caíam 6,15% por volta das 12h30 locais (13h30 em Brasília), o que representa uma perda de mais de 250 bilhões de dólares (R$ 1,3 trilhão) em valor de mercado.

Os chips de memória RAM (DRAM) e de armazenamento (NAND), necessários para a fabricação de quase todos os produtos eletrônicos, acumulam altas de preços entre 50% e 100% a cada trimestre desde o fim de 2025, segundo as consultorias TrendForce e Counterpoint Research.

A previsão é que essa tendência, conhecida no setor como RAMageddon, não se modere antes de 2027.

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