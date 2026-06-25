Gigante de criptomoedas Binance suspenderá serviços em vários países da UE

A maior plataforma de negociação de criptoativos do mundo, a Binance, suspenderá parte de seus serviços em vários países europeus a partir de 1º de julho, anunciou a empresa nesta quinta-feira (25) à AFP.

A decisão foi tomada porque a companhia não obteve, a tempo, a autorização necessária para operar na União Europeia.

A regulamentação europeia MiCA, em vigor desde o fim de 2024, estabelece um marco regulatório harmonizado e impõe obrigações relacionadas à proteção dos investidores e ao combate à lavagem de dinheiro para as empresas que operam com criptoativos na União Europeia.

As empresas afetadas devem obter uma autorização até 30 de junho junto ao órgão regulador de um Estado-membro. A maioria delas não conseguirá obter essa autorização dentro do prazo ou sequer solicitou a licença.

A gigante do setor de criptomoedas afirma ter optado pela prudência devido à "ausência de uma decisão formal", às vésperas do prazo final.

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