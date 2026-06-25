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Estéban Lepaul, artilheiro da Ligue 1, renova com o Rennes

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/06/2026 13:48

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Artilheiro do Campeonato Francês na temporada passada, com 21 gols, Estéban Lepaul renovou seu contrato com o Rennes por uma temporada, até 2030, anunciou o clube nesta quinta-feira (25).

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Lepaul chegou ao Rennes no verão passado, vindo do Angers, por pouco mais de 15 milhões de euros (R$ 95 milhões, na cotação da época).

Jogador com grande faro de gol, o francês de 26 anos foi fundamental na classificação de sua equipe para a próxima Liga Europa.

Seus números despertaram o interesse de outros clubes europeus, mas o jogador demonstrou fidelidade ao Rennes, que respondeu melhorando suas condições contratuais.

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hap/iga/dr/yr-jc

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