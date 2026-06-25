AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
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AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2026 ATÉ SEXTA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2026
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A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
SEXTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2026
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - Tensões entre EUA e Cuba - (até 31 de Dezembro)
BRASÍLIA (Brasil) - Taxa de desemprego - 10H00
BRASÍLIA (Brasil) - Cacique Raoni está em terapia intensiva em hospital no Mato Grosso - (até 30)
QUITO (Equador) - Equador declara novo estado de exceção por aumento da violência - (até 15 de Agosto)
Europa
BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen - (até 28 de Dezembro 2026)
GENEBRA (Suíça) - 62ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas - (até 10 de Julho)
Oriente Médio e África do Norte
(*) IRÃ - Cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã - (até 31 de Julho)
BEIRUTE (Líbano) - Cessar-fogo entre Líbano e Israel - (até 1 de Julho)
Ásia-Pacífico
XANGAI (China) - Congresso Mundial de Telefonia Móvel -
Esportes
ESTADOS UNIDOS - Copa do Mundo de Futebol 2026 - (até 19 de Julho)
SÁBADO, 27 DE JUNHO DE 2026
Américas
(+) SANTIAGO (Chile) - Marcha do Orgulho Gay - 16H00
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Village Rio 2026 - 22H30
TERÇA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2026
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 12H00
QUINTA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2026
Américas
(+) SAN ISIDRO (Argentina) - Julgamento de sete profissionais de saúde pela morte de Diego Maradona -
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WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 10H30