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AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

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AFP
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AFP
Repórter
25/06/2026 13:48

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AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2026 ATÉ SEXTA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2026

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A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2026

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Tensões entre EUA e Cuba -  (até 31 de Dezembro)

 BRASÍLIA (Brasil) - Taxa de desemprego -  10H00

 BRASÍLIA (Brasil) - Cacique Raoni está em terapia intensiva em hospital no Mato Grosso -  (até 30)

 QUITO (Equador) - Equador declara novo estado de exceção por aumento da violência -  (até 15 de Agosto)

Europa

 BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen -  (até 28 de Dezembro 2026)

 GENEBRA (Suíça) - 62ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas -  (até 10 de Julho)

Oriente Médio e África do Norte

 (*) IRÃ - Cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã -  (até 31 de Julho)

 BEIRUTE (Líbano) - Cessar-fogo entre Líbano e Israel -  (até 1 de Julho)

Ásia-Pacífico

 XANGAI (China) - Congresso Mundial de Telefonia Móvel - 

Esportes

 ESTADOS UNIDOS - Copa do Mundo de Futebol 2026 -  (até 19 de Julho)

SÁBADO, 27 DE JUNHO DE 2026

Américas

 (+) SANTIAGO (Chile) - Marcha do Orgulho Gay -  16H00

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Village Rio 2026 -  22H30

TERÇA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2026

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo -  12H00

QUINTA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2026

Américas

 (+) SAN ISIDRO (Argentina) - Julgamento de sete profissionais de saúde pela morte de Diego Maradona - 

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 WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego -  10H30

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