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Saques são registrados em zona costeira da Venezuela afetada por terremotos

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AFP
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Repórter
25/06/2026 13:36

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Um grupo de pessoas saqueou pelo menos uma loja em uma área costeira da Venezuela afetada por dois terremotos devastadores que deixaram 164 mortos no dia anterior, confirmou uma equipe da AFP nesta quinta-feira (25). 

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Em Catia la Mar, localizada no município costeiro de La Guaira, perto de Caracas, homens e mulheres foram vistos saindo de um supermercado parcialmente incendiado com sacolas cheias de mercadorias, segundo a mesma fonte.

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mbj-atm/lp/mar/aa

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