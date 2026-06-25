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Navio é atingido por 'projétil de origem desconhecida' em Ormuz

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Repórter
25/06/2026 12:48

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Um projétil de origem desconhecida danificou uma embarcação no Estreito de Ormuz, informou nesta quinta-feira (25) a agência britânica de segurança marítima UKMTO. 

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"Um cargueiro foi atingido a estibordo por um projétil de origem desconhecida, o que provocou danos na ponte de comando. O capitão não relatou vítimas nem impacto ambiental", indicou. 

A agência acrescentou que o incidente ocorreu 14 quilômetros ao sudeste de Dahit, localidade do sultanato de Omã. 

O Estreito de Ormuz é um dos principais pontos de atrito nas negociações entre o Irã e os Estados Unidos para tentar pôr fim à guerra no Oriente Médio.

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bur-aya/cgo/anb/meb/erl/jc/aa

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