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Papa destina 100 mil euros de ajuda emergencial às vítimas de terremoto na Venezuela

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AFP
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Repórter
25/06/2026 12:36

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O papa Leão XIV enviou uma ajuda emergencial de 100 mil euros (cerca de 591 mil reais) à Venezuela, atingida por um violento terremoto, anunciou nesta quinta-feira (25) o Vaticano, enquanto o país enfrenta um número elevado e ainda incerto de vítimas, além de importantes danos materiais.

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Esta quantia, desembolsada pela Esmolaria Apostólica - o organismo da Santa Sé responsável pelas obras de caridade do papa e da assistência a populações em dificuldade - constitui "uma primeira contribuição" destinada a apoiar os trabalhos de resgate, informou o Vatican News, portal oficial de notícias do Vaticano.

A Venezuela foi atingida, na madrugada de quarta para quinta-feira, por dois fortes terremotos de magnitude 7,2 e 7,5, que causaram ao menos 164 mortes, segundo um balanço ainda provisório.

Além da Igreja, vários países, entre eles os Estados Unidos, Irã, Cuba e a União Europeia, ofereceram ajuda ao país, que já se encontrava enfraquecido por uma grave crise econômica e social.

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cmk/jra/hba/mab/an/rm

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