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Suprema Corte dos EUA abre caminho para deportação de 350 mil haitianos

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Repórter
25/06/2026 12:14

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A Suprema Corte dos Estados Unidos respaldou uma medida do governo de Donald Trump para retirar a proteção contra deportação de cerca de 350 mil haitianos e 6 mil sírios.

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Por seis votos a três, a corte, de maioria conservadora, decidiu que a medida do Departamento de Segurança Interna de encerrar o Estatuto de Proteção Temporária (TPS) para imigrantes haitianos e sírios não está sujeita à revisão judicial.

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jz/dga/lm/aa

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