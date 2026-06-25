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Suprema Corte dos EUA decide que governo pode rejeitar pedidos de asilo na fronteira

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Repórter
25/06/2026 12:14

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A Suprema Corte dos EUA decidiu, nesta quinta-feira (25), que o governo pode rejeitar pedidos de asilo na fronteira, argumentando que o direito ao asilo começa dentro do território do país, e não em suas fronteiras.

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Por 6 votos a 3, a maioria conservadora da mais alta corte do país alinhou-se à política do governo de Donald Trump, que sustenta que pode rejeitar solicitantes de asilo que chegam a pé à fronteira, se julgar necessário.

"Um estrangeiro que se encontra no México não 'chega aos Estados Unidos' simplesmente por tentar, sem sucesso, colocar o pé neste país. Um estrangeiro 'chega aos Estados Unidos' somente quando cruza a fronteira", afirmou a maioria da Corte em sua decisão.

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jz/mel/aa

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