Crescimento dos EUA no 1º trimestre revisado fortemente em alta

Os Estados Unidos revisaram em alta o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre que, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (25), foi de 2,1%, acima dos 1,6% relatados anteriormente.

Os Estados Unidos medem o crescimento econômico trimestral com uma projeção de 12 meses com base nas condições vigentes no momento da medição.

Em comparação com o último trimestre de 2025, a maior economia do mundo cresceu 0,5% no início do ano.

Entre os fatores que contribuíram para o aumento do PIB real, destacam-se os investimentos, as exportações, os gastos públicos e o consumo, segundo dados divulgados pelo Departamento do Comércio.

Entre os principais impulsionadores desse aumento, estão os serviços de informação, incluindo partes do setor de inteligência artificial (IA), que têm impulsionado o crescimento recente dos EUA.

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