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Polônia realiza conferência sobre a reconstrução da Ucrânia sem Zelensky

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Repórter
25/06/2026 11:16

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A Polônia realiza nesta quinta-feira (25) uma conferência internacional para a reconstrução da Ucrânia sem a presença do presidente Volodimir Zelensky devido a uma disputa diplomática com o governo polonês. 

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A delegação ucraniana é liderada este ano pela primeira-ministra, Yulia Sviridenko.

Kiev precisa de centenas de bilhões de dólares para reparar os danos causados pela invasão russa e busca mobilizar o apoio internacional para investir assim que o conflito terminar. 

No entanto, a reunião acontece sem avanços visíveis em direção a um cessar-fogo e em meio à disputa entre Ucrânia e Polônia, provocada pela homenagem de Kiev a um grupo insurgente ligado a massacres de poloneses durante a Segunda Guerra Mundial. 

Líderes da Polônia, Bulgária, Estônia, Finlândia, Letônia, Lituânia, Romênia e Suécia, assim como a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, foram à cidade portuária de Gdansk para moblilizar empresas e países. 

Um relatório conjunto da Ucrânia, do Banco Mundial, da ONU e da União Europeia, publicado em fevereiro, estima que a reconstrução da Ucrânia após a guerra custaria cerca de 588 bilhões de dólares (3,06 trilhões de reais).  

Especialistas ucranianos ressaltam que a reconstrução deve avançar em paralelo ao esforço de guerra para garantir serviços básicos e moradia à população.

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bur-emp/ks/pc-meb/erl/jc/fp

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