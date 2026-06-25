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Internacional

Imprensa estatal libaneses relata três mortos em ataque israelense

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/06/2026 10:40

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Um ataque israelense contra um veículo no sul do Líbano deixou três mortos nesta quinta-feira (25), informou a imprensa estatal libanesa, apesar da relativa calma nos confrontos entre Israel e o Hezbollah. 

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A Agência Nacional de Notícias (NNA), administrada pelo Estado libanês, informou que "três pessoas morreram e uma ficou ferida quando um drone inimigo atingiu um veículo na estrada entre Zawtar e Mayfadoun". 

Esse foi o terceiro incidente com vítimas fatais desde terça-feira, elevando para sete o número de mortos em ataques israelenses nesta semana. 

O ataque ocorre enquanto autoridades libanesas e israelenses se reúnem em Washington para a quinta rodada de negociações diretas.

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lar/nad/axn/ahg/an/jc/fp

Tópicos relacionados:

guerra israel libano

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