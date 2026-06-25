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Crescimento dos EUA no 1º trimestre revisado fortemente em alta (+2,1%)

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Repórter
25/06/2026 10:29

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Os Estados Unidos revisaram em alta o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre que, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (25), foi de 2,1%, acima dos 1,6% relatados anteriormente. 

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Os Estados Unidos medem o crescimento econômico trimestral com uma projeção de 12 meses com base nas condições vigentes no momento da medição. 

Em comparação com o último trimestre de 2025, a maior economia do mundo cresceu 0,5% no início do ano.

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myl/er/mar/dga/mel/aa/fp

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