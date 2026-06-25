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Inflação dos EUA sobe a 4,1% em maio, maior nível em três anos, segundo índice PCE

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Repórter
25/06/2026 10:16

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Os Estados Unidos registraram inflação de 4,1% na comparação anual em maio, seu maior nível em três anos, segundo o índice PCE, indicador preferido pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) para medir a pressão dos preços sobre os americanos.

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A escalada dos preços teve uma alta repentina após o início da guerra no Oriente Médio, que elevou, entre outros, os custos da gasolina.

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myl/mar/lm/aa

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