Inflação dos EUA sobe a 4,1% em maio, maior nível em três anos, segundo índice PCE

Os Estados Unidos registraram inflação de 4,1% na comparação anual em maio, seu maior nível em três anos, segundo o índice PCE, indicador preferido pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) para medir a pressão dos preços sobre os americanos.

A escalada dos preços teve uma alta repentina após o início da guerra no Oriente Médio, que elevou, entre outros, os custos da gasolina.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

myl/mar/lm/aa