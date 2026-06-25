Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Omã diz que Estreito de Ormuz não terá 'taxas de trânsito'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/06/2026 08:28

compartilhe

SIGA

Omã afirmou nesta quinta-feira (25) que não serão cobradas "taxas de trânsito" no Estreito de Ormuz, apesar de ter anunciado anteriormente, em conjunto com o Irã, que os dois países estavam analisando os possíveis "custos" do serviço.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O ministro das Relações Exteriores, Badr Albusaidi, disse que "as futuras negociações sobre o estreito não envolverão a imposição de qualquer tipo de taxa de trânsito". 

O chanceler reiterou a afirmação durante uma reunião de ministros das Relações Exteriores do Golfo na capital do Bahrein, Manama, que teve a participação do secretário de Estado americano, Marco Rubio, cujo país é contrário à cobrança de taxas ou pedágios pela passagem por esta via marítima, essencial para a exportação de petróleo bruto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-aya/ser/erl/ahg/fp-jc

Tópicos relacionados:

diplomacia eua guerra ira israel libano oma

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay