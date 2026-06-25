Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rubio rejeita possível pedágio iraniano em Ormuz e alerta para precedente

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/06/2026 06:30

compartilhe

SIGA

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, advertiu nesta quinta-feira (25) que o possível pedágio iraniano aos navios que transitam pelo Estreito de Ormuz estabeleceria um precedente para outras rotas navegáveis no mundo e poderia provocar um "caos total". 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"As vias navegáveis internacionais não pertencem a nenhum Estado. Este é um princípio fundamental no mundo atual, sem o qual o mundo estaria mergulhado no caos total", declarou em uma reunião do Conselho de Cooperação do Golfo, no Bahrein. 

"Se de fato aceitarmos que se pode cobrar dinheiro pelo uso de uma via navegável internacional apenas porque ela está próxima do seu espaço territorial, então isso vai se espalhar pelo mundo como uma espécie de contágio", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lb/th/axn/pc/avl/fp

Tópicos relacionados:

eua golfo guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay