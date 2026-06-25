Rubio rejeita possível pedágio iraniano em Ormuz e alerta para precedente

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, advertiu nesta quinta-feira (25) que o possível pedágio iraniano aos navios que transitam pelo Estreito de Ormuz estabeleceria um precedente para outras rotas navegáveis no mundo e poderia provocar um "caos total".

"As vias navegáveis internacionais não pertencem a nenhum Estado. Este é um princípio fundamental no mundo atual, sem o qual o mundo estaria mergulhado no caos total", declarou em uma reunião do Conselho de Cooperação do Golfo, no Bahrein.

"Se de fato aceitarmos que se pode cobrar dinheiro pelo uso de uma via navegável internacional apenas porque ela está próxima do seu espaço territorial, então isso vai se espalhar pelo mundo como uma espécie de contágio", acrescentou.

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