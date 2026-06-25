Criança encontrada morta dentro de carro durante onda de calor na França

Um menino de 3 anos morreu na tarde de quarta-feira quando estava sozinho dentro de um carro na localidade de Saint-Gratien, ao noroeste de Paris, em plena onda de calor na França, informaram várias fontes à AFP nesta quinta-feira (25).

Os pais o "encontraram no veículo estacionado diante da residência", informou uma fonte policial. Os bombeiros confirmaram o óbito, que aconteceu em um dia de alerta vermelho para o calor extremo em Paris e grande parte do país.

A Promotoria de Pontoise informou à AFP que, quando as equipes de emergência chegaram ao local, tomaram o lugar dos pais da criança, que tentavam reanimar o menino, sem sucesso.

Segundo os primeiros elementos da investigação, o menino, a quem o pai havia pedido que tirasse uma soneca, escapou da vigilância dos pais por pelo menos 45 minutos e se trancou no carro, onde ficou preso, informou a Promotoria.

A França viveu na quarta-feira o dia mais quente já registrado, superando o recorde da véspera, com uma temperatura média nacional provisoriamente estabelecida em 30ºC.

A onda de calor que afeta o país, assim como uma parte importante da Europa há quase uma semana, já provocou diversas tragédias, com mais de 40 afogamentos na França e várias pessoas em situação de rua mortas.

Na segunda-feira, dois irmãos de 2 e 4 anos também foram encontrados mortos dentro do carro da família, estacionado em uma área residencial de Carpentras, no sudeste da França.

O prefeito de Paris, Emmanuel Grégoire, relatou um "aumento da mortalidade" na capital devido à onda de calor, mas não divulgou números.

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