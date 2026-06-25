Irã acusa Otan de 'cumplicidade' na guerra contra o país

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, acusou nesta quinta-feira (25) a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de "cumplicidade" na "guerra de agressão ilegal" desencadeada pelos Estados Unidos e Israel contra seu país.

Baqaei reagiu às declarações do secretário-geral da Otan, Mark Rutte, em uma entrevista ao canal Fox News. Ele disse que "500 aviões americanos decolaram de bases dos Estados Unidos na Itália" para apoiar a operação militar que Washington e o Estado hebreu lançaram em 28 de fevereiro e que desencadeou o conflito.

Rutte também afirmou que o aeroporto de Bucareste reduziu o número de voos comerciais para abrir espaço às aeronaves de reabastecimento utilizadas. Também foram registradas entre 4.000 e 5.000 decolagens de aviões americanos a partir de bases europeias durante o conflito.

"É uma confissão clara e contundente da cumplicidade ativa da Otan em uma guerra de agressão ilegal executada contra um Estado-membro soberano da ONU", escreveu Baqaei na rede social X.

"O secretário-geral da Otan apontou explicitamente a Itália e a Romênia como países que participaram da agressão contra o Irã", ressaltou o porta-voz da diplomacia iraniana.

"Estes países, assim como todos os demais países europeus que ofereceram seu apoio à agressão americana e israelense contra o Irã, devem explicar à sua própria população e ao mundo inteiro por que decidiram tornar-se cúmplices do ato de agressão flagrante e de atrocidades em massa contra a população iraniana", acrescentou.

Na Itália, o Ministério da Defesa condenou na quarta-feira as declarações de Rutte, ao considerar que elas transmitiram "uma mensagem completamente enganosa", já que Roma apenas permitiu que os Estados Unidos utilizassem suas bases para voos técnicos e logísticos, e não para missões de combate.

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