EUA volta a contar com Pulisic e tenta, contra Turquia, mais uma vitória antes dos 16-avos

O atacante e astro da seleção dos Estados Unidos, Christian Pulisic, confirmou nesta quarta-feira (24) que se recuperou da lesão na panturrilha que o deixou de fora da partida contra a Austrália, garantindo que a equipe anfitriã buscará uma terceira vitória consecutiva contra a Turquia para manter o embalo rumo à fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026.

A equipe comandada pelo argentino Mauricio Pochettino já garantiu a liderança do Grupo D com uma rodada de antecedência, enquanto a Turquia chega ao jogo de quinta-feira, em Los Angeles, sem chances de classificação, o que significa que a partida tem pouca relevância em termos competitivos para as duas seleções.

No entanto, Pulisic, peça-chave e referência ofensiva da seleção americana, disse à AFP que mais um triunfo em casa diante da torcida aumentaria a confiança para o duelo dos 16-avos de final, na próxima quarta-feira, em Santa Clara, contra um adversário ainda a ser definido.

"Chegar à fase de mata-mata com uma vitória certamente dará uma sensação melhor, então vamos a campo para conquistá-la", disse ele. "É uma oportunidade incrível... Não é que a gente precise vencer, mas é um jogo de Copa do Mundo, e todos nós queremos dar o nosso melhor e ter uma boa atuação".

Pulisic não joga desde o intervalo da partida de estreia, uma vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai, após sofrer uma lesão causada por uma pancada durante um treino, alguns dias antes.

Agora de volta aos treinos com o restante do elenco, o atacante deu mais detalhes sobre a lesão, embora ainda não tenha revelado qual companheiro de equipe a causou acidentalmente.

"Levei uma pancada forte na panturrilha alguns dias antes do jogo. Me senti bem durante o primeiro tempo, depois comecei a sentir um pouco de incômodo, e acho que a adrenalina certamente me permitiu continuar", explicou.

"Acho que foi uma contusão feia, uma lesão muscular, chame como quiser... Agora está bem melhor".

Apesar de ter recuperado a forma física, não há garantia de que ele jogará contra os turcos.

Pochettino indicou nesta quarta-feira que faria alterações na equipe, afirmando a seleção americana conseguiu, "através dos nossos resultados e desempenho, a oportunidade de gerir melhor as coisas e chegar à próxima fase em melhores condições".

Pulisic está "à disposição" e "temos de decidir se ele pode começar jogando ou ficar no banco e, talvez, ter a chance de atuar no segundo tempo", ressaltou o treinador.

O argentino também acrescentou que seria "desnecessário correr riscos" ao escalar jogadores que já estão pendurados com um cartão amarelo e desfalcariam a equipe na próxima partida caso recebessem outro.

Pulisic admitiu que foi "emocionalmente difícil" acompanhar as partidas de fora, embora tenha ressaltado que seus companheiros de equipe tornaram a situação "muito mais fácil" graças à vitória convincente por 2 a 0 sobre a Austrália, em Seattle, na última sexta-feira.

Vencer as duas primeiras partidas da fase de grupos, um feito alcançado pela primeira vez desde 1930, ajudou a aumentar o entusiasmo de uma torcida cujo interesse pelo futebol continua a crescer, ainda que muitas vezes dependa dos resultados da seleção.

Os Estados Unidos não se classificam para as quartas de final da Copa do Mundo desde 2002, mas o início sólido neste torneio, após anos de irregularidade, alimentou as esperanças de uma atuação de destaque como país-sede.

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