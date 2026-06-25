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Preço do Brent cai abaixo do nível anterior à guerra no Oriente Médio

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Repórter
25/06/2026 00:00

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O preço do barril do Brent caiu nesta quinta-feira (25) abaixo do nível anterior à guerra no Oriente Médio, diante da confiança do mercado na abertura do Estreito de Ormuz.

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O contrato para entrega em agosto fechou aos US$ 72,44, levemente abaixo do preço de fechamento de US$ 72,48 em 27 de fevereiro, um dia antes do início da guerra.

O petróleo do tipo Brent disparou aos US$ 119 nas semanas seguintes ao início do conflito, que levou o Irã a bloquear o trânsito pelo Estreito de Ormuz, por onde passavam 20% da produção mundial de petróleo bruto.

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dan/abs/mas/lb/lb

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