Preço do Brent cai abaixo do nível anterior à guerra no Oriente Médio

O preço do barril do Brent caiu nesta quinta-feira (25) abaixo do nível anterior à guerra no Oriente Médio, diante da confiança do mercado na abertura do Estreito de Ormuz.

O contrato para entrega em agosto fechou aos US$ 72,44, levemente abaixo do preço de fechamento de US$ 72,48 em 27 de fevereiro, um dia antes do início da guerra.

O petróleo do tipo Brent disparou aos US$ 119 nas semanas seguintes ao início do conflito, que levou o Irã a bloquear o trânsito pelo Estreito de Ormuz, por onde passavam 20% da produção mundial de petróleo bruto.

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