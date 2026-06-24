Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Juízas do TPI processam Trump por 'sanções draconianas'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/06/2026 23:00

compartilhe

SIGA

Três juízas do Tribunal Penal Internacional (TPI) que foram alvo de sanções dos Estados Unidos entraram nesta quarta-feira com uma ação contra o presidente Donald Trump e funcionários do alto escalão de seu governo, ressaltando que as medidas contra elas não têm precedentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em um tribunal de Nova York, as juízas Kimberly Prost, do Canadá, Solomy Balungi Bossa, de Uganda, e Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou, do Benin, afirmaram que as sanções buscam "exercer pressão extrajudicial". "A imposição dessas sanções draconianas contra juízes internacionais não tem precedentes", ressalta o documento judicial, de 66 páginas.

O governo Trump impôs sanções contra 11 funcionários do TPI, que consistem em proibições de viagem e congelamento de ativos. Muitas delas foram em resposta a investigações do tribunal contra Israel, um aliado-chave dos EUA.

A ação movida hoje ressalta que as sanções contra as juízas são "equivalentes a uma pena de morte financeira". Elas não podem usar cartões de crédito, acessar serviços bancários nem usar plataformas como Amazon e Google. 

Além de Trump, o processo inclui Marco Rubio (secretário de Estado) e Scott Bessent (secretário do Tesouro), entre outros.

Estados Unidos, Israel e Rússia estão entre os países que não reconhecem o TPI, que conta com o apoio de quase todas as democracias ocidentais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bjt/sla/lb/cr/lb

Tópicos relacionados:

eua justica tpi tribunal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay