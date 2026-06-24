Jaques Wagner deixará liderança do governo no Senado por suspeita de corrupção

O senador Jaques Wagner (PT-BA) anunciou, nesta quarta-feira (24), que vai deixar a liderança do governo no Senado, em meio a uma investigação por supostos vínculos com o Banco Master a poucos meses das eleições presidenciais.

Poderoso aliado de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado, a investigação contra Wagner aproxima o escândalo bilionário do Banco Master do presidente no momento em que ele se prepara para disputar a reeleição, em outubro.

O senador anunciou sua renúncia à liderança da bancada, após "uma conversa entre amigos" com o presidente, segundo uma postagem em sua conta no X.

"Neste momento, minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do presidente Lula", acrescentou. Na última quinta-feira, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na residência do senador em uma operação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O escândalo do Banco Master começou em novembro com sua liquidação por insolvência, após acumular mais de 37 bilhões de reais de dívidas a cerca de 800 mil investidores, posteriormente ressarcidos pelo fundo garantidor.

As investigações rapidamente apontaram para os vínculos do dono do banco, Daniel Vorcaro, com autoridades.

Preso em março, Vorcaro se vangloriou perante a polícia a ter "amigos em todos os poderes".

Segundo o STF, Wagner, de 75 anos, é acusado de receber "vantagens econômicas indevidas", como vultosos pagamentos e um apartamento que superam um milhão de dólares (aproximadamente 5 milhões de reais, na cotação atual) em troca de defender os interesses do Master no Congresso.

Além de senador pelo PT, Wagner foi governador da Bahia e ocupou vários cargos no governo da ex-presidente Dilma Rousseff (2011-2016).

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato da direita e principal adversário de Lula nas presidenciais, também é questionado por ter negociado com o banqueiro.

Segundo áudios divulgados pela imprensa, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) pediu dinheiro a Vorcaro para realizar "Dark Horse", filme biográfico sobre seu pai, produzido nos Estados Unidos e protagonizado pelo ator Jim Caviezel.

Depois destas revelações, Flávio Bolsonaro recuou nas pesquisas e agora está vários pontos atrás de Lula nas intenções de voto.

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