Trump diz que Zelensky 'está se saindo muito bem' contra a Rússia

O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta quarta-feira (24), que seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, está apresentando um bom desempenho na guerra contra as forças russas invasoras, após muitas críticas prévias.

"Está se saindo muito bem. Está se mantendo firme, pelo menos. Muita gente está morrendo dos dois lados, mas acho que ele está se saindo muito bem", disse Trump sobre Zelensky em declarações a jornalistas no Salão Oval.

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