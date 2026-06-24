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Surto de hantavírus deve ser encerrado oficialmente em 2 de julho (OMS)

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RM
Robin MILLARD
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Robin MILLARD
Repórter
24/06/2026 17:36

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O surto letal de hantavírus durante um cruzeiro, que gerou alerta internacional em abril, deve ser declarado oficialmente encerrado no próximo dia 2 de julho, anunciou nesta quarta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS). 

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Embora o episódio esteja chegando ao fim para as pessoas que estão em quarentena, para cientistas e especialistas o trabalho está apenas começando. Eles vão trabalhar com amostras do vírus para observar se podem ser desenvolvidos testes, tratamentos e vacinas contra futuros surtos.

Houve 12 casos confirmados e um suspeito relacionados ao navio MV Hondius, incluindo três mortos, o que gerou um alerta sanitário internacional. O diretor da OMS, Tedros Ghebreyesus, informou hoje em Genebra que foram identificados e monitorados por autoridades sanitárias mais de 650 contatos, em 33 países e territórios.

"Todos, exceto 54 contatos, concluíram a quarentena, e os restantes devem concluí-la em 2 de julho. Se novos casos não forem notificados até lá, a OMS vai considerar o surto encerrado", antecipou Ghebreyesus.

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rjm/pdw/mr/nn/lb

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