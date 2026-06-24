Sem Almirón, Paraguai enfrenta Austrália por sobrevivência na Copa

Sem Miguel Almirón, o primeiro jogador expulso pela "Lei Vinícius Júnior", o Paraguai enfrenta a Austrália nesta quinta-feira (25) em busca da classificação à fase de 16-avos de final da Copa do Mundo.

O jogador cumprirá a suspensão na terceira e última rodada do Grupo D, após receber cartão vermelho na vitória por 1 a 0 do Paraguai sobre a Turquia, por ter coberto a boca em uma discussão com o zagueiro Mert Müldür.

O time comandado pelo argentino Gustavo Alfaro tem em suas próprias mãos a chance de avançar nesta partida em Santa Clara, na Baía de São Francisco.

Já classificados, os Estados Unidos lideram o grupo com seis pontos, seguidos por Austrália e Paraguai, com três pontos cada. A Turquia, eliminada, ainda não pontuou.

A punição a Almirón vem de uma norma aprovada depois que Vini Jr. denunciou insultos racistas do argentino Gianluca Prestianni em uma partida da Liga dos Campeões da Europa entre Real Madrid e Benfica, no fim de abril.

"Se um jogador coloca a mão na boca (...), deve-se presumir que disse algo que não deveria ter dito", declarou então à Sky Sports o presidente da Fifa, Gianni Infantino, uma regra que virou lei nesta Copa do Mundo, tendo a expulsão como punição.

- Página virada -

Embora o Paraguai tenha derrotado a Turquia com o gol mais rápido na Copa do Mundo da América do Norte de 2026, marcado por Matías Galarza aos dois minutos, a decisão do árbitro salvadorenho Iván Barton de expulsar Almirón causou polêmica no país sul-americano.

O ex-goleiro paraguaio José Luis Chilavert considerou que as novas normas implementadas "descaracterizam" o jogo.

Almirón já havia sido vítima de outra das regras que entraram em vigor neste Mundial: o VAR pode revisar cartões amarelos.

Na estreia do Paraguai, uma derrota por 4 a 1 para os Estados Unidos, o jogador do Atlanta United caiu no chão e o árbitro advertiu Tim Ream. Após a chamada do árbitro de vídeo, o juiz holandês Danny Makkelie mudou sua decisão. Almirón havia simulado a falta e o cartão amarelo, no fim das contas, foi para ele.

"Agora é preciso virar a página. Foi um erro involuntário da parte dele", disse na terça-feira o defensor paraguaio Junior Alonso. "Não podemos voltar a cometer esses erros", acrescentou.

Um empate entre Paraguai e Austrália pode classificar as duas seleções para a próxima fase.

Os 'Socceroos' chegam para a partida após perderem por 2 a 0 para os Estados Unidos, depois de uma estreia com vitória sobre a Turquia pelo mesmo placar.

"Ambos poderíamos avançar com um ponto, isso é evidente, mas não acho que faça parte da nossa natureza nos conformarmos ou tirarmos o pé do acelerador", declarou o zagueiro australiano Jason Geria.

Caso o jogo siga empatado nos minutos finais, "você estaria trapaceando se buscasse uma trégua", disse Geria.

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