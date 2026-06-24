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Governo da Bolívia anuncia que vai retomar reduto do ex-presidente Evo Morales

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AFP
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Repórter
24/06/2026 16:50

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O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, de centro-direita, anunciou que vai recuperar territórios sob controle de organizações sociais, como a região do Chapare, reduto político do ex-presidente Evo Morales, onde os apoiadores do líder esquerdista impedem o cumprimento de uma ordem de prisão contra ele.

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Paz acaba de superar a crise política mais grave de seu curto governo, iniciado em novembro passado. Durante sete semanas, indígenas, operários e cocaleiros protestaram e bloquearam rodovias para exigir sua renúncia pela crise econômica.

"Vamos recuperar cada território que hoje em dia não nos pertence", declarou Paz nesta quarta-feira (24), durante um aniversário da Polícia. "Alguns acreditam que não é território boliviano, que é território de algumas organizações", acrescentou, em alusão à região cocaleira do Chapare, esclareceu posteriormente a Presidência.

Ele assegurou, ainda, que "tudo voltará para a pátria". "Aqui não há donos, nem de territórios, nem de setores", afirmou.

No sábado, as autoridades decretaram um estado de exceção que permitiu a suspensão dos bloqueios. O governo acusou o ex-presidente socialista Evo Morales (2006-2019) de promover os protestos e financiá-los com recursos do narcotráfico, mas sem apresentar provas.

O ex-chefe de Estado se encontra no povoado cocaleiro de Lauca Eñe, no centro do país, desde o fim de 2024, quando a justiça emitiu uma ordem de captura contra ele por um caso de tráfico de menor que ele nega.

Na terça-feira, Evo Morales antecipou, em entrevista à AFP, que se o governo intervier na região, "aqui vai haver problemas, estamos bem organizados". Ele assegurou, ainda, que seus apoiadores "vão se defender".

O ex-presidente afirma que o atual governo, "com toda esta política neoliberal e estado colonial, está forçando para que haja uma guerra civil".

O Executivo não antecipou uma data para uma eventual intervenção no Chapare.

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jac/sf/nn/mvv

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