Andreeva e Swiatek são eliminadas na estreia em Bad Homburg

A tenista russa Mirra Andreeva, recém-campeã de Roland Garros, e a polonesa Iga Swiatek foram derrotadas nesta quarta-feira (24) em Bad Homburg (Alemanha), a poucos dias do início do torneio de Wimbledon, do qual Swiatek é a atual campeã.

Um das principais cabeças de chave neste torneio WTA 500 no centro da Alemanha, perto de Frankfurt, Mirra Andreeva (N. 5 do mundo) foi derrotada por sua compatriota Ekaterina Alexandrova (N.19) em dois sets após uma hora e 28 minutos, com parciais de 6-3, 6-4, nas oitavas de final, em seu torneio de retorno após Roland Garros.

Depois de seu título no Grand Slam francês, a russa havia desistido de competir em Berlim na semana passada para tirar um tempo de descanso visando a temporada na grama, com foco em Wimbledon (29 de junho a 12 de julho).

Alexandrova enfrentará a japonesa Naomi Osaka nas quartas de final.

Iga Swiatek (N.3) também não passou das oitavas, após perder para a americana Emma Navarro (24ª), que venceu em três sets (7-5, 2-6, 6-3) depois de mais de duas horas.

No ano passado, em seu caminho rumo ao primeiro título em Wimbledon, Swiatek havia chegado à final em Bad Homburg.

No início da tarde, a ucraniana Elina Svitolina retirou-se do torneio, muito abalada fisicamente após ter garantido com muito esforço, na noite anterior, a sua classificação para as quartas de final contra russa Liudmila Samsonova (3-6, 6-3, 6-2) em 2 horas e 12 minutos.

-- Resultados desta quarta-feira no WTA 500 na grama de Bad Homburg:

. Simples feminino - 2ª rodada:

Emma Navarro (EUA) derrotou Iga Swiatek (POL/N.1) 7-5, 2-6, 6-3

Gabriela Ruse (ROM) derrotou Anna Kalinskaya (RUS) 7-5, 6-2

Karolina Muchova (CZE/N.4) derrotou Irina-Camelia Begu (ROM) 6-1, 6-1

Clara Tauson (DIN) derrotou Zheng Qinwen (CHN) 5-7, 6-4, 6-2

Ekaterina Alexandrova (RUS) derrotou Mirra Andreeva (RUS/N.2) 6-3, 6-4

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