Alemanha, a difícil adversária do Equador na Copa do Mundo

Para continuar na Copa do Mundo, o Equador terá a difícil missão de vencer a já classificada Alemanha na quinta-feira (25), em Nova Jersey, na última partida do Grupo E.

Os equatorianos buscarão a todo custo voltar para casa antes da hora, sobretudo uma equipe que exibiu uma boa campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas, atrás apenas da Argentina de Lionel Messi.

Mas na América do Norte seus piores temores se tornaram realidade: o ataque não funcionou e a defesa cedeu em um momento inesperado.

Enner Valencia, autor de seis dos últimos sete gols do Equador em Copas do Mundo, está passando por uma seca. E, na era das redes sociais, as críticas não dão trégua.

Aos 36 anos, o maior artilheiro da história do Equador vive na expectativa de celebrar seu 50º gol pela seleção. Não conseguiu comemorar contra a Costa do Marfim (derrota por 1 a 0) nem nas cinco finalizações no alvo que teve diante de Curaçao (0 a 0).

Seu mau momento, porém, não surpreende. Nas Eliminatórias, a equipe comandada pelo argentino Sebastián Beccacece teve, junto com o Paraguai, o pior ataque entre as seleções sul-americanas que se classificaram para o torneio na América do Norte: 14 gols em 18 partidas.

Contra Curaçao, o goleiro Eloy Room fez até 15 defesas, a apenas uma do recorde em Copas do Mundo do americano Tim Howard.

O treinador argentino, muito questionado pela torcida, nunca escondeu os problemas para marcar, mas confiava que eles se dissipariam em sua estreia como técnico em um Mundial, com Valencia como herói.

O empate contra Curaçao, estreante no torneio, foi muito criticado no Equador e deixou a seleção andina mal colocada, com um ponto, assim como os curaçauenses.

O Equador precisa derrotar a Alemanha (6 pontos) para aspirar a ficar com a outra vaga direta ou avançar às oitavas como um dos oito melhores terceiros colocados.

A primeira opção parece complicada, já que é preciso vencer no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, e que os caribenhos derrotem a Costa do Marfim (3 pontos) também na quinta-feira, na Filadélfia.

"Continuem tendo fé, pois nossa fé continua intacta; continua intacta porque, enquanto estivermos vivos, vamos lutar até o fim", pediu Valencia aos seus compatriotas em uma entrevista à Conmebol.

- Defesa fechada -

Para se manter em sua quinta Copa do Mundo, a seleção equatoriana também deverá proteger sua defesa da linha de frente que mais marcou na América do Norte: nove gols em duas partidas, um saldo inflado devido à goleada por 7 a 1 sobre Curaçao na estreia.

Embora já classificada, a 'Mannschaft' de Julian Nagelsmann quer assegurar o primeiro lugar para, em teoria, enfrentar um adversário mais fraco na segunda fase.

"Temos grandes aspirações", disse o técnico mais jovem do torneio, de 38 anos, após garantir a vaga.

O ataque de Jamal Musiala, Kai Havertz, Florian Wirtz e Leroy Sané colocará à prova uma defesa formada por jogadores de elite como Willian Pacho, Piero Hincapié e o volante Moisés Caicedo.

Muito pressionado, o Equador, que começou o Mundial com uma sequência de 19 jogos de invencibilidade, vai jogar todas as fichas contra um adversário que nunca venceu (dois confrontos, duas derrotas).

Ganhando ou perdendo, terá de responder às incógnitas de como uma equipe que estava destinada a ser revelação acabou sofrendo para se classificar ou se despedindo antes da hora.

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