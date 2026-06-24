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Presidente eleito da Colômbia diz que relação com Israel será 'como nunca antes'

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Repórter
24/06/2026 14:44

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O presidente eleito da Colômbia, o direitista Abelardo de la Espriella, afirmou nesta quarta-feira (24) que a relação do país com Israel será "como nunca antes", após uma conversa por telefone com o ministro das Relações Exteriores israelense. 

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Após quatro anos de governo do esquerdista Gustavo Petro, Colômbia e Israel mantêm uma relação tensa. O presidente em fim de mandato criticou duramente os ataques israelenses na Faixa de Gaza e rompeu as relações diplomáticas. 

Ele também suspendeu as exportações de carvão para Israel e as compras de armamentos israelenses, outrora um dos principais parceiros militares da Colômbia. 

De la Espriella promete reverter essas políticas e estabelecer uma forte aliança com Israel e os Estados Unidos, tendo recebido o apoio de Donald Trump. 

"A Colômbia restaurará e fortalecerá sua relação com o Estado de Israel como nunca antes", disse o advogado bilionário no X, após um telefonema com o ministro das Relações Exteriores israelense, Gideon Sa'ar. 

O líder da extrema direita assumirá o cargo em 7 de agosto e governará até 2030, em meio a uma onda de violência sem precedentes na última década no país. 

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als/das/mr/aa

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