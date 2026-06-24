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Forças israelenses matam um palestino na Cisjordânia, segundo autoridades palestinas

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AFP
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Repórter
24/06/2026 14:33

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As forças israelenses mataram um palestino nesta quarta-feira (24) durante uma operação em uma casa em Yamun, no norte da Cisjordânia ocupada, segundo o Ministério da Saúde palestino, um paramédico e um morador local. 

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O ministério, que coordena ações com as autoridades israelenses, informou a morte de Mohamed Zayed, de 29 anos, "morto pelas forças de ocupação [israelenses] em Yamun". 

Segundo o ministério, as forças israelenses estão com o corpo. O exército israelense disse à AFP que está verificando a informação. 

Segundo Sanad Abu Toul, cuja família é dona da casa invadida, a operação ocorreu por volta do meio-dia e o jovem morreu ao tentar fugir da propriedade, que estava cercada pelo exército. 

De acordo com Murad Khamayseh, um socorrista palestino enviado ao local, o Crescente Vermelho palestino recebeu um chamado relatando a operação logo após seu início, mas o exército impediu que suas equipes chegassem à casa sitiada. 

"Cerca de uma hora e meia depois de chegarmos, ouvimos tiros e, em seguida, os moradores encontraram rastros de sangue no chão do pátio da casa", disse à AFP.

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if-lba/acc/cab/hme/mab/jvb/aa

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