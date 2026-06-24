Rubio anuncia reunião técnica entre EUA e Irã em 29 ou 30 de junho na Suíça

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira (24) que as negociações técnicas entre os Estados Unidos e o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio serão retomadas em 29 ou 30 de junho na Suíça.

"O grupo técnico retornará, acredito, no dia 29 ou 30... acho que eles voltarão para a Suíça, se não me engano", disse Rubio.

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