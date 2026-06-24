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Rubio anuncia reunião técnica entre EUA e Irã em 29 ou 30 de junho na Suíça

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AFP
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Repórter
24/06/2026 14:11

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O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira (24) que as negociações técnicas entre os Estados Unidos e o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio serão retomadas em 29 ou 30 de junho na Suíça. 

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"O grupo técnico retornará, acredito, no dia 29 ou 30... acho que eles voltarão para a Suíça, se não me engano", disse Rubio.

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lb/saa/cab/amj/jfx/erl/jvb/aa

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