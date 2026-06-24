Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Reino Unido registra recorde de temperatura para mês de junho

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/06/2026 13:34

compartilhe

SIGA

O Reino Unido bateu, nesta quarta-feira (24), seu recorde histórico de temperatura para um mês de junho, com 35,8°C registrados em Wiggonholt, no sul da Inglaterra, informou o serviço britânico de meteorologia, UK Met Office.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A agência alertou que a marca "muito provavelmente será superada novamente ao longo do dia". O recorde anterior era de 35,6°C, registrado em Hampshire em 28 de junho de 1976.

O UK Met Office emitiu alerta vermelho para grande parte do sul do país na quarta e na quinta-feira. É apenas a segunda vez que esse nível de alerta é decretado. A primeira ocorreu em julho de 2022, quando a temperatura ultrapassou pela primeira vez os 40°C no país.

A previsão é que o pico de calor seja atingido na quinta-feira, enquanto o leste e o sudeste continuarão enfrentando "calor extremo" na sexta-feira e no sábado.

Mais de mil escolas fecharam nesta quarta-feira ou liberaram os alunos mais cedo, segundo a BBC. O transporte público, especialmente o ferroviário, também sofreu interrupções devido à vulnerabilidade da infraestrutura.

"Prevemos consequências importantes relacionadas a esta onda de calor, com riscos à saúde que podem afetar muito mais pessoas", afirmou o meteorologista Matthew Lehnert.

Para o Greenpeace Reino Unido, a onda de calor reforça a necessidade de reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e manter as políticas climáticas.

Questionado sobre o impacto da mudança climática nesta onda de calor, o primeiro-ministro trabalhista em processo de renúncia, Keir Starmer, afirmou que este é "um dos desafios mais importantes de nossa época".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

psr/erl/lm/aa

Tópicos relacionados:

ambiente clima gb meio meteorologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay