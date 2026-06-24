Reino Unido registra recorde de temperatura para mês de junho

O Reino Unido bateu, nesta quarta-feira (24), seu recorde histórico de temperatura para um mês de junho, com 35,8°C registrados em Wiggonholt, no sul da Inglaterra, informou o serviço britânico de meteorologia, UK Met Office.

A agência alertou que a marca "muito provavelmente será superada novamente ao longo do dia". O recorde anterior era de 35,6°C, registrado em Hampshire em 28 de junho de 1976.

O UK Met Office emitiu alerta vermelho para grande parte do sul do país na quarta e na quinta-feira. É apenas a segunda vez que esse nível de alerta é decretado. A primeira ocorreu em julho de 2022, quando a temperatura ultrapassou pela primeira vez os 40°C no país.

A previsão é que o pico de calor seja atingido na quinta-feira, enquanto o leste e o sudeste continuarão enfrentando "calor extremo" na sexta-feira e no sábado.

Mais de mil escolas fecharam nesta quarta-feira ou liberaram os alunos mais cedo, segundo a BBC. O transporte público, especialmente o ferroviário, também sofreu interrupções devido à vulnerabilidade da infraestrutura.

"Prevemos consequências importantes relacionadas a esta onda de calor, com riscos à saúde que podem afetar muito mais pessoas", afirmou o meteorologista Matthew Lehnert.

Para o Greenpeace Reino Unido, a onda de calor reforça a necessidade de reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e manter as políticas climáticas.

Questionado sobre o impacto da mudança climática nesta onda de calor, o primeiro-ministro trabalhista em processo de renúncia, Keir Starmer, afirmou que este é "um dos desafios mais importantes de nossa época".

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