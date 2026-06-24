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OpenAI apresenta seu chip de IA chamado 'Jalapeño'

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Repórter
24/06/2026 13:10

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A OpenAI apresentou, nesta quarta-feira (24), seu primeiro chip desenvolvido sob medida, chamado Jalapeño, para fazer o ChatGPT e outros produtos de inteligência artificial funcionarem de forma mais rápida e econômica.

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O chip, desenvolvido em conjunto com o fabricante de semicondutores Broadcom, foi projetado especificamente para inferência de IA, o processo de executar um modelo de IA para gerar respostas, em oposição ao treinamento dispendioso de um modelo do zero.

"Embora a OpenAI ainda esteja avaliando o desempenho final, os primeiros testes indicam que o Jalapeño oferecerá um desempenho por watt substancialmente melhor do que o da tecnologia mais avançada", afirmou a empresa em seu blog.

A empresa destacou que seus próprios modelos de IA contribuíram para o design do chip.

O chip foi projetado para funcionar com ampla gama de modelos de IA, não apenas com os produtos da OpenAI, e será implementado em centros de dados gerenciados pela Microsoft e por outros parceiros a partir deste ano.

Ao controlar o design de seu próprio chip, a OpenAI pretende reduzir sua dependência de fornecedores externos como a Nvidia.

O diretor executivo da Broadcom, Hock Tan, disse que este chip era "apenas o começo" da colaboração entre ambas as empresas.

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arp/bgs/dga/mel/rm/aa

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