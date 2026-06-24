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Julien Dossena deixa direção criativa da Paco Rabanne

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AFP
AF
AFP
Repórter
24/06/2026 12:34

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O francês Julien Dossena, diretor artístico da Paco Rabanne há mais de 13 anos, está deixando a marca, anunciou nesta quarta-feira (24) a grife de luxo do grupo espanhol Puig no Instagram. 

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Dossena assumiu a direção artística da casa do célebre estilista espanhol em 2013, depois que a alemã Lydia Maurer deixou o cargo. 

Durante o período em que Dossena esteve à frente da Paco Rabanne, a grife famosa por seu estilo metalizado e futurista ganhou grande projeção internacional. 

Para suceder Dossena, começa a circular o nome de seu compatriota Olivier Rousteing, que foi diretor artístico da Balmain durante quase quinze anos.

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es/erl/jc/aa

Tópicos relacionados:

luxo moda

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