Julien Dossena deixa direção criativa da Paco Rabanne
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O francês Julien Dossena, diretor artístico da Paco Rabanne há mais de 13 anos, está deixando a marca, anunciou nesta quarta-feira (24) a grife de luxo do grupo espanhol Puig no Instagram.
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Dossena assumiu a direção artística da casa do célebre estilista espanhol em 2013, depois que a alemã Lydia Maurer deixou o cargo.
Durante o período em que Dossena esteve à frente da Paco Rabanne, a grife famosa por seu estilo metalizado e futurista ganhou grande projeção internacional.
Para suceder Dossena, começa a circular o nome de seu compatriota Olivier Rousteing, que foi diretor artístico da Balmain durante quase quinze anos.
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