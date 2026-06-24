Trump não assinará lei de habitação até que o Congresso aprove reforma eleitoral

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (24) que se recusa a assinar uma lei sobre habitação até que o Congresso aprove uma legislação para reformar as eleições americanas e endurecer o registro de eleitores.

"A coletiva de imprensa e a assinatura do projeto de habitação de hoje estão canceladas até que aprovemos a tão desesperadamente necessária Lei para Salvar os Estados Unidos (SAVE AMERICA ACT), que considero uma emergência nacional", publicou Trump nas redes sociais.

A Save America Act é um projeto de lei que exige que os estados, que constitucionalmente têm a prerrogativa de organizar as eleições, obriguem os eleitores a apresentar uma prova de cidadania, como um passaporte, ao se registrar para votar, e um documento de identificação com foto para poder votar.

Essas medidas são consideradas discriminatórias pelos opositores democratas, que denunciam uma tentativa de prejudicar seu eleitorado nos estados sob seu controle.

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