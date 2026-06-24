Funcionário de ONG norueguesa é morto em bombardeio russo na Ucrânia
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Um funcionário ucraniano da ONG norueguesa especializada em desminagem Norsk Folkehjelp morreu em um bombardeio russo na região de Kherson, no sul, onde também foram registrados cinco feridos, informou nesta quarta-feira (24) à AFP um responsável dessa organização.
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"Seis membros da nossa equipe foram afetados: um deles perdeu a vida" e outros cinco estão feridos, um deles "em estado grave", disse Bujar Hoxha, chefe da missão da Norsk Folkenhjelp na Ucrânia, à AFP.
O falecido era um "especialista em desminagem de 24 anos", detalhou nas redes sociais o chefe da administração militar regional de Kherson, Oleksander Prokudin.
Segundo essa fonte, o ataque ocorreu em Novopetrivka, a cerca de 40 quilômetros da linha de frente.
A ONG norueguesa indicou em um comunicado que tem mais de 450 funcionários na Ucrânia.
A região de Kherson, parcialmente ocupada pelas forças de Moscou, costuma ser alvo de bombardeios desde que a Rússia invadiu a Ucrânia no final de fevereiro de 2022.
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