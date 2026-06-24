Funcionário de ONG norueguesa é morto em bombardeio russo na Ucrânia

Um funcionário ucraniano da ONG norueguesa especializada em desminagem Norsk Folkehjelp morreu em um bombardeio russo na região de Kherson, no sul, onde também foram registrados cinco feridos, informou nesta quarta-feira (24) à AFP um responsável dessa organização.

"Seis membros da nossa equipe foram afetados: um deles perdeu a vida" e outros cinco estão feridos, um deles "em estado grave", disse Bujar Hoxha, chefe da missão da Norsk Folkenhjelp na Ucrânia, à AFP.

O falecido era um "especialista em desminagem de 24 anos", detalhou nas redes sociais o chefe da administração militar regional de Kherson, Oleksander Prokudin.

Segundo essa fonte, o ataque ocorreu em Novopetrivka, a cerca de 40 quilômetros da linha de frente.

A ONG norueguesa indicou em um comunicado que tem mais de 450 funcionários na Ucrânia.

A região de Kherson, parcialmente ocupada pelas forças de Moscou, costuma ser alvo de bombardeios desde que a Rússia invadiu a Ucrânia no final de fevereiro de 2022.

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