Ministro da Defesa israelense afirma que EUA não pediu sua retirada do Líbano

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou nesta quarta-feira (24) que os Estados Unidos não exigiram que Israel retirasse suas tropas do sul do Líbano, uma condição supostamente imposta por Teerã nas negociações de cessar-fogo.

"Anunciamos que, em hipótese alguma, nos retiraremos e, até o momento — e isso é uma conquista diplomática —, não houve nenhuma exigência dos EUA para que Israel se retirasse do Líbano", disse Katz em entrevista durante uma convenção de líderes locais em Tel Aviv.

Questionado se o exército israelense atenderia tal exigência caso ela surgisse, Katz respondeu que ele e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informaram ao secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, e ao presidente Donald Trump, respectivamente, que as forças israelenses estão no Líbano "para proteger os moradores do norte" de Israel.

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