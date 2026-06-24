Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ministro da Defesa israelense afirma que EUA não pediu sua retirada do Líbano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/06/2026 12:22

compartilhe

SIGA

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou nesta quarta-feira (24) que os Estados Unidos não exigiram que Israel retirasse suas tropas do sul do Líbano, uma condição supostamente imposta por Teerã nas negociações de cessar-fogo. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Anunciamos que, em hipótese alguma, nos retiraremos e, até o momento — e isso é uma conquista diplomática —, não houve nenhuma exigência dos EUA para que Israel se retirasse do Líbano", disse Katz em entrevista durante uma convenção de líderes locais em Tel Aviv. 

Questionado se o exército israelense atenderia tal exigência caso ela surgisse, Katz respondeu que ele e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informaram ao secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, e ao presidente Donald Trump, respectivamente, que as forças israelenses estão no Líbano "para proteger os moradores do norte" de Israel.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

glp/cab/cgo/erl/jvb/erl/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia eua guerra ira israel libano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay