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Internacional

Candidato de esquerda na Colômbia reconhece vitória de De la Espriella nas eleições presidenciais

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/06/2026 11:58

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O candidato presidencial de esquerda da Colômbia, Iván Cepeda, reconheceu nesta quarta-feira (24) a derrota para o candidato de extrema direita, Abelardo de la Espriella, três dias após o segundo turno mais acirrado da história do país. 

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Segundo a apuração preliminar divulgada no dia da eleição, o senador governista perdeu por menos de um ponto percentual. No entanto, ele afirmou que só aceitaria o resultado após a contagem final, que está quase concluída. 

"Decidi aceitar o resultado deste processo, que indica que Abelardo de la Espriella é o novo presidente da República", declarou o senador em coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

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das/mel/aa

Tópicos relacionados:

colombia eleicoes politica

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