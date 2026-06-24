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EUA afirma ter matado líder do EI na Síria

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Repórter
24/06/2026 11:46

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Os Estados Unidos mataram, em um ataque aéreo na semana passada, um importante líder do grupo jihadista Estado Islâmico no noroeste da Síria, anunciou o exército nesta quarta-feira (24).

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O ataque de 19 de junho "matou Ali Husayn al-Ulaywi e faz parte dos esforços contínuos" de Washington para "eliminar terroristas que buscam atacar americanos no exterior ou em território americano", ressaltou o Comando Central do Exército (Centcom) em um comunicado.

Os Estados Unidos intervieram na Síria há mais de uma década para ajudar as forças locais de maioria curda que combatiam o grupo Estado Islâmico (EI), que havia tomado amplas áreas da Síria e do Iraque em uma ofensiva relâmpago.

A coalizão internacional, liderada pelos Estados Unidos contra o EI, foi reduzida desde então, após o grupo extremista ser expulso do território que havia ocupado, e as autoridades americanas e sírias afirmaram, em abril, que a Síria havia tomado o controle das principais bases do país.

As forças americanas realizam periodicamente ataques e operações contra os remanescentes do EI, que mantém células adormecidas na Síria.

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wd/md/mel/dga/rm/aa

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