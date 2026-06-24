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Segunda e terça-feira foram os dias mais quentes de junho na Espanha desde 1950

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Repórter
24/06/2026 11:34

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A segunda-feira (22) e a terça-feira (23) desta semana foram os dias mais quentes já registrados em um mês de junho na Espanha desde 1950, informou nesta quarta-feira (24) a agência estatal de meteorologia Aemet, em meio à onda de calor que atinge a Europa.

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A temperatura média de segunda-feira foi de 28,08°C e a de terça-feira chegou a 28,17°C, superando o recorde anterior de 28,01°C registrado em junho de 2025, informou a Aemet em comunicado.

"Três dias estão entre os dez mais quentes da série histórica do mês de junho" desde o início da onda de calor, no fim de semana, acrescentou a agência.

Durante o episódio climático, a Aemet registrou recordes em várias regiões do país. Um dos casos ocorreu na Cantábria, região do norte da Espanha pouco acostumada a temperaturas extremas, onde os termômetros atingiram na terça-feira 43,7°C, o valor mais alto já registrado no território.

Na linha de frente do aquecimento global na Europa, a Espanha está habituada a temperaturas elevadas, mas enfrenta há alguns anos uma multiplicação e intensificação das ondas de calor.

Entre 1975 e 2025, o país registrou 78 ondas de calor que somaram 458 dias. Segundo a Aemet, a frequência desses eventos mais do que dobrou neste século.

"Até 2000 houve 129 dias sob onda de calor, enquanto entre 2001 e 2025 foram registrados 329 dias, mais do que o dobro", detalhou o comunicado.

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du/erl/lm/fp

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