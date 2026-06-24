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Trump afirma que Irã garantiu que não cobrará taxas em Ormuz

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AFP
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Repórter
24/06/2026 10:00

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (24) que o Irã lhe garantiu que nenhuma taxa será cobrada dos navios no Estreito de Ormuz, enquanto as negociações para um fim definitivo à guerra no Oriente Médio continuam. 

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"O Irã informou aos Estados Unidos que (...) NÃO HÁ PEDÁGIOS, TAXAS DE SEGURO OU QUALQUER OUTRA TAXA COBRADA DOS NAVIOS QUE TRANSITAM PELO ESTREITO DE ORMUZ", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, sem especificar se essas garantias permanecerão em vigor após o período de negociação de 60 dias. 

Teerã declarou publicamente que planeja cobrar o que chama de "taxas de serviço marítimo" pela travessia do estreito, em vez de pedágios, um plano ao qual os Estados Unidos se opõem.

Irã e Omã afirmaram na terça-feira que estudarão os preços a serem cobrados pelos serviços prestados na gestão do Estreito de Ormuz, insistindo em manter sua soberania sobre a hidrovia.

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bur-md/jz/mel/aa/fp

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